By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 09, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
पेट में बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए क्या खाएं
प्रेग्नेंसी किसी भी महिला के लिए सबसे सुखद लेकिन कठिन अनुभव होता है। इस दौरान दो शरीर का ख्याल एक साथ रखना पड़ता है।
प्रेग्नेंसी
पेट में पल रहे बच्चे का वजन का ध्यान रखना काफी जरूरी होता है। प्रेग्नेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड में लगातार वजन का पता चलता है।
बच्चे का वजन
डिलीवरी के समय बच्चे का वजन 2 से 3 किलो होना चाहिए। इससे कम वजन वाला बच्चा कमजोर माना जाता है।
कितना होना चाहिए
प्रेग्नेंसी के दौरान पेट में पल रहे बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए कुछ चीजें मां को जरूर खानी चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु का वजन बढ़ता है।
क्या खाएं
अगर आप अंडा खाती हैं, तो इसे डाइट में जरूर शामिल करें। प्रोटीन से भरपूर अंडा बच्चे का वजन बढ़ायेगा।
अंडा
सफेद रसगुल्ला
सफेद रसगुल्ला भी बच्चे का वजन बढ़ाने में मदद करेगा। इससे बच्चे की हड्डियां भी मजबूत होंगी। इसमें कैल्शियम होता है।
सूखे मेवे
सूखे मेवे जैसे खजूर, किशमिश, अखरोट, काजू भी खाना चाहिए। इनमें कई पोषक तत्व होते हैं, जो बच्चे का वजन बढ़ाएंगे।
छुआरा
प्रेग्नेंट महिलाएं दूध में छुआरा भिगोकर खा सकती हैं। दूध में भिगोया छुआरा खाने से भी बेबी का वेट गेन होगा।
केला
गर्भ में पल रहे शिशु का वजन केला भी बढ़ायेगा। केले में पोटैशियम आयरन होता है। ये वेट गेन के लिए अच्छा होता है।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
