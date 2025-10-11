By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
दिवाली के बाद जले हुए दीये का क्या करें?
दिवाली का पर्व खुशियों का पर्व है। इस दिन हर घर दीपों से रौशन होता है। इस साल 20 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जाएगी।
खुशियों का पर्व
प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के लौटने के बाद अयोध्या में हर घर को दीपों से सजाया गया था, और श्री राम का स्वागत किया था।
श्री राम का स्वागत
लेकिन अक्सर लोग इस बात को जान नहीं पाते की दिवाली समाप्त हो जाने के बाद जले हुए दीपक का क्या करें। चलिए इस बारे में जानते हैं।
जले दीये का क्या करें
दीपावली समाप्त हो जाने के बाद जले हुए दीपकों को गोवर्धन पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन होती है।
गोवर्धन पूजा में यूज
गोवर्धन पूजा में इस्तेमाल के बाद नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। दिवाली का अन्य सामान और दिए एक साथ प्रवाहित कर दें।
नदी में प्रवाहित
साथ ही आप कुछ दिए घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके घर में बना रहता है।
मंदिर में रखें
अगर आपके घर के आस-पास कोई नदी या तालाब नहीं है, तो इन दीयों को घर में ऐसी जगह रखें, जहां कोई इन्हें न देख सके।
यहां रखें
इसे शुभ माना जाता है। जरूरतमंदों को दान करने से शुभ फल मिलते हैं। घर-परिवार में खुशियां बनी रहती हैं।
दान करें
इसके अलावा आप दीयों को बच्चों को खेलने के लिए दे सकते हैं।
बच्चों को दे सकते हैं
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
छठ पूजा 2025: पहले जल या दूध... कैसे दें सूर्य को अर्घ्य?
Click Here