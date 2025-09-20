By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 20, 2025
Faith
वास्तु टिप्स: पुराने कपड़ों का क्या करें?
वास्तु शास्त्र में जीवन से जुड़े कई नियम बताए गए हैं। मान्यता है कि वास्तु के नियमों के पालन करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं।
सकारात्मक बदलाव
पुराने कपड़ों को लेकर भी वास्तु में कई बातें बताई गई हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग पुराने कपड़ों का पोछा बना कर साफ-सफाई का काम करते हैं।
पुराने कपड़े
लेकिन वास्तु के हिसाब से पुराने कपड़ों को लेकर ये आदतें दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। ऐसे में आज हम जानेंगे कि इन कपड़ों का क्या करना चाहिए?
क्या करें
वास्तु और ज्योतिष के अनुसार, घर में पुराने या फटे कपड़े रखने से शुक्र ग्रह कमजोर होता है।
शुक्र ग्रह कमजोर
शुक्र सौंदर्य, रिश्ते, प्यार, आकर्षण और सामाजिक पहचान का कारक होता है।
कारक
मान्यता है कि अगर शुक्र कमजोर होता है तो व्यक्ति खुद को थका-थका, अनाकर्षक और इमोशनली लो फील करता है।
प्रभाव
ऐसे में उन पुराने कपड़ों का चयन करें, जो पहनने लायक हैं उन्हें नमकयुक्त पानी में अच्छे साफ करें।
ऐसे करें साफ
फिर इन्हें सूखा दें। इसके बाद इन्हें किसी जरूरतमंद लोगों को दान करें।
दान करें
अगर देना मुमकिन न हो, तो ऐसे कपड़ों पर थोड़ा कपूर छिड़ककर बाहर करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है।
दूसरा उपाय
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
