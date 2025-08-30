By Navaneet Rathaur
पूजा के बाद बचे धूपबत्ती और दीपक की राख का क्या करें?
पूजा के बाद बची धूपबत्ती और दीपक की राख को पवित्र माना जाता है। लेकिन इसका सही उपयोग या निपटान कैसे करें? आइए जानें धार्मिक और व्यावहारिक तरीके।
पूजा की राख
हिंदू धर्म में धूपबत्ती और दीपक की राख को भगवान की कृपा का प्रतीक माना जाता है। इसे अनादर से फेंकना अशुभ माना जाता है।
राख का धार्मिक महत्व
धूपबत्ती और दीपक की राख को किसी पवित्र नदी, जैसे गंगा या यमुना, में विसर्जित करना शुभ माना जाता है। यह राख की पवित्रता को बनाए रखता है।
राख को नदी में विसर्जित करें
राख को तुलसी, पीपल या किसी पवित्र पेड़ की जड़ में डालें। यह पर्यावरण के लिए लाभकारी है और धार्मिक रूप से शुभ माना जाता है।
पेड़ की जड़ में डालें
धूपबत्ती की राख प्राकृतिक होती है और इसे पौधों के लिए खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह मिट्टी को पोषण देती है।
खाद के रूप में उपयोग
राख को मंदिर में जमा करें, जहां इसका उपयोग पूजा स्थल की सफाई या अन्य धार्मिक कार्यों में किया जा सकता है।
मंदिर को अर्पित करें
कुछ लोग धूपबत्ती की राख को तिलक के रूप में माथे पर लगाते हैं। इसे भगवान का आशीर्वाद और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है।
राख से तिलक
राख को कूड़ेदान में ना फेंके या गंदे स्थान पर ना छोड़ें। इसे हमेशा सम्मान के साथ निपटाएं, क्योंकि यह पूजा का हिस्सा है।
राख का अनादर ना करें
राख को मिट्टी के साथ मिलाकर छोटे मूर्ति निर्माण या धार्मिक चिह्न बनाने में उपयोग किया जा सकता है।
वैकल्पिक उपयोग
पूजा की राख को नदी, पेड़ या मंदिर में समर्पित करें। यह न केवल धार्मिक रूप से शुभ है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी करता है।
पवित्रता का सम्मान
