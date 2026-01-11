By Dheeraj Pal
PUBLISHED January 11, 2026
Faith
सूखी हुई तुलसी का क्या करें? जानें ज्योतिष उपाय
हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष स्थान है। यह केवल एक पौधा नहीं, बल्कि देवी तुलसी का रूप माना गया है।
पूजनीय
तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिया कहा जाता है। यही वजह है कि उसकी नियमित पूजा होती है।
नियमित पूजा
लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि तुलसी के पौधे के सूख जाने पर कई लोग अनजाने में उसे फेंक देते हैं।
सूख जाए तो क्या करें
लेकिन शास्त्रों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। सूखी तुलसी को कभी भी अनादर से नहीं फेंकना चाहिए।
अनादर ना करें
ऐसे में सवाल उठता है जब तुलसी सूख जाए, तो क्या करें? चलिए जानते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए?
क्या करें
चंदन बना लें
सूखी तुलसी की डंडी को बारीक घिसकर चंदन की तरह पूजा में लेप या तिलक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।इससे मन में भक्ति और एकाग्रता बढ़ती है।
पवित्र नदी
यदि पौधा पूरी तरह सूख चुका है, तो उसे किसी पवित्र नदी, सरोवर में विसर्जित कर दें। तुलसी के सूखे पौधे को कूड़े में फेंकना वर्जित माना गया है।
तुलसी की माला
सूखी तुलसी की टहनियों से आप एक तुलसी की माला बना सकते हैं, जिसे भगवान विष्णु या कृष्णजी की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है।
दीया जलाएं
भले ही पौधा सूख गया हो, लेकिन उस स्थान पर प्रतिदिन दीपक जलाना और जल अर्पित करना शुभ माना गया है। इससे घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
