By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 29, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
नवरात्रि खत्म होने के बाद बोए हुए जौ का क्या करें?
नवरात्रि में जौ (ज्वार) बोना मां दुर्गा की पूजा का हिस्सा है। लेकिन नवरात्रि के बाद इसका क्या करें? आइए जानें।
नवरात्रि में जौ
जौ समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और जीवन का प्रतीक है। इसे मां दुर्गा को अर्पित करने से सुख-शांति मिलती है।
जौ का महत्व
नवरात्रि 2025 (1 अक्टूबर, महानवमी) के बाद जौ को सम्मानपूर्वक उपयोग करें। इसे फेंकना अशुभ माना जाता है।
नवरात्रि समापन और जौ
बोए हुए जौ को मिट्टी सहित किसी पवित्र नदी (जैसे गंगा) में विसर्जित करें। यह मां को अर्पण है और पुण्य देता है।
नदी में प्रवाहित करें
जौ को मिट्टी के साथ किसी पवित्र पेड़ (जैसे पीपल) के नीचे रखें। यह पर्यावरण को लाभ देता है और शुभ माना जाता है।
पेड़ के नीचे रखें
जौ के अंकुर गाय को खिलाएं। गाय को मां का स्वरूप माना जाता है और यह कार्य पुण्यकारी है।
गाय को खिलाएं
जौ को मंदिर में मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। यह सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद देता है।
मंदिर में अर्पित करें
जौ को जलाना या कूड़े में फेंकना अशुभ है। इसे पवित्र मानकर सम्मानपूर्वक उपयोग करें।
जौ को जलाएं नहीं
जौ के अच्छे अंकुर समृद्धि का संकेत हैं। ज्योतिष में इसे सूर्य और गुरु ग्रह से जोड़ा जाता है।
जौ का उपयोग
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी का दिखना शुभ क्यों होता है?
Click Here