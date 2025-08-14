By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
गलती से जन्माष्टमी व्रत खंडित हो जाए, तो क्या करें?
जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का उत्सव है। व्रत रखकर भक्त उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। लेकिन व्रत खंडित हो जाए, तो क्या करें? आइए जानें।
जन्माष्टमी व्रत का महत्व
गलती से भोजन, जल ग्रहण या नियम तोड़ने से व्रत खंडित हो सकता है। यह अनजाने में हुआ हो, तो प्रायश्चित से सुधार संभव है।
व्रत खंडित होने का अर्थ
व्रत खंडित होने पर सबसे पहले मन से क्षमा मांगें। श्रीकृष्ण से प्रार्थना करें कि अनजाने में हुई गलती को माफ करें।
मन में पश्चाताप करें
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मन को शुद्ध करता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है।
श्रीकृष्ण मंत्र का जाप
गलती के प्रायश्चित के लिए दूध, दही, माखन या अनाज का दान करें। यह जन्माष्टमी के प्रति श्रद्धा को बढ़ाता है।
प्रायश्चित के लिए दान
गंगा स्नान या घर पर शुद्ध जल से स्नान करें। श्रीकृष्ण की मूर्ति पर जल या दूध का अभिषेक करें।
गंगा स्नान या जल अभिषेक
भगवद गीता के कुछ श्लोक पढ़ें, विशेष रूप से कर्मयोग से संबंधित। यह मन को शांति और सही मार्ग दिखाता है।
भगवद गीता का पाठ
निकट के श्रीकृष्ण मंदिर में जाएं, दर्शन करें और प्रायश्चित की प्रार्थना करें। भक्ति से गलती का प्रभाव कम होता है।
मंदिर में दर्शन
सच्ची भक्ति और प्रायश्चित से श्रीकृष्ण सभी गलतियों को माफ करते हैं। नियमित पूजा और भक्ति से जीवन में शांति प्राप्त करें।
श्रीकृष्ण की कृपा
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
हिंदू धर्म में शुभ काम की शुरुआत नारियल फोड़कर क्यों करते हैं?
Click Here