सांप काटने पर क्या करें और क्या न करें?
सांप के काटने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं इसबारे में सभी को जानकारी जरूर होनी चाहिए। ये जानकारियां मुसीबत में आपके काफी काम आ सकती हैं।
जरूरी जानकारी
आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सांप के काटने पर क्या करना चाहिए।
आइए जानते हैं
सांप जहरीला है तो जहर को पूरे शरीर में फैलने से रोकना चाहिए। सांप के काटने पर आपको काटने वाली जगह को तुरंत साबुन और पानी से धोना चाहिए।
साबुन से धोए
काटने वाली जगह से आधा इंच ऊपर किसी टाइट रस्सी या मोटे धागे से कसकर जरूर बांध लें। जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाएं।
बांध लेना चाहिए!
यहां ध्यान देने वाली बात ये भी है कि किसी भी घरेलू नुस्खे, आयुर्वेदिक उपचारों को अपनाने के बजाय तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचने के बारे में सोचना चाहिए।
खुद न बने डॉक्टर
जहर शरीर में न फैले इसके लिए जितना जल्दी संभव हो एंटीवेनम का इंजेक्शन लगवाएं।
जल्द से जल्द
मरीज को डॉक्टर के पास ले जाते वक्त जगाकर रखें क्योंकि जहर खून में फैलने के बाद मरीज अचेत अवस्था में जाने लगता है।
जगाकर रखें
जहर को मुंह से चूसकर निकालने की गलती कतई न करें। वहीं जहर निकालने के लिए कोई कट नहीं लगाना चाहिए।
क्या नहीं करना चाहिए?
दर्द से छुटकारा पाने के लिए एस्पीरिन और जैसी दवाई खाने से बचें क्योंकि इससे ब्लीडिंग के बढ़ने की संभावना होती है।
दर्द निवारक दवाई
सांप के काटने के बाद बर्फ लगाने से बचें। इसके अलावा कैफीन वाली चीजों का सेवन न करें।
कैफीन वाली चीजें
