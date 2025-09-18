By Deepali Srivastava
सांप के काटने पर तुरंत क्या करें
सांप कई अलग प्रजाति के होते हैं लेकिन सभी जहरीले होते हैं। कई बार ये ठंडक पाने के लिए किसी कोने में घुसकर बैठ जाते हैं।
सांप
सांप को जब अपने ऊपर खतरा महसूस होता है, तो वो खुद को बचाने के लिए इंसान को काट लेता है।
काट लिया
सांप के काटने के बाद कुछ ही समय में जहर पूरे शरीर में फैलने लगता है। चलिए बताते हैं सांप के काटने के बाद तुरंत क्या करना चाहिए।
फैल गया जहर
अगर सांप ने हाथ या पैर में काट लिया है, तो उसे बिल्कुल भी हिलाएं नहीं। स्थिर रहने से जहर फैलने में समय ज्यादा लगता है।
हिलना नहीं है
साबुन-पानी या फिर डिटॉल को पानी में घोलकर उससे काटने वाली जगह को क्लीन करें। इससे जहर कम फैलेगा।
एंटी-सेप्टिक
जहर न निकालें
कई लोग सांप का जहर मुंह से चूसकर निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा न करें। इससे जान जा सकती है।
अन्य दवाई
जल्दबाजी में सांप के काटने वाली जगह पर कोई दवाई या अन्य घरेलू चीजें न लगाएं। इससे इंफेक्शन हो सकता है।
तांत्रिक
गांव या छोटे शहरों में लोग सांप के काटने के बाद ओझा या तांत्रिक के पास भागते हैं। ऐसा न करें। देर होने से मौत हो सकती है।
हॉस्पिटल जाएं
सांप के काटने के फौरन बाद आपको हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से इलाज करवाया है। एंटीवेनम इंजेक्शन लगवाना चाहिए, इससे जहर नहीं फैलेगा।
