तेल, अनाज से लेकर गाड़ी तक, जानिए किस दिन क्या खरीदना शुभ?
ज्योतिष शास्त्र कहता है कि हर दिन का अपना ग्रह स्वामी होता है। दिन के अनुसार खरीदारी करने से सामान लंबे समय तक चलता है, घर में बरकत आती है और ग्रहों की विशेष कृपा बनी रहती है।
ज्योतिष शास्त्र
आज हम ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बताएंगे कि सप्ताह के किस दिन क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं।
दिन के अनुसार खरीदारी
रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन गाड़ी, बाइक, फर्नीचर, लाल कपड़े, गेहूं और तांबे की चीजें खरीदना शुभ होता है। लेकिन रविवार को लोहे की कोई भी चीज या काले कपड़े नहीं खरीदने चाहिए।
रविवार
भगवान शिव और चंद्रमा को समर्पित सोमवार के दिन दूध, दही, चावल, चांदी, सफेद कपड़े और मोती खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन इस दिन इलेक्ट्रॉनिक्स सामान और स्टेशनरी नहीं खरीदनी चाहिए।
सोमवार
मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगल देव को समर्पित है। इस दिन प्लॉट, घर, फ्लैट खरीदना या कर्ज चुकाना बहुत शुभ होता है। मंगलवार को फर्नीचर, चमड़े की चीजें और डेयरी उत्पाद नहीं खरीदने चाहिए।
मंगलवार
भगवान गणेश और बुध ग्रह को समर्पित बुधवार के दिन दिन किताबें, पेन-पेंसिल, लैपटॉप, खेल का सामान और हरे रंग की चीजें खरीदना शुभ होता है। बुधवार को तेल, बर्तन, चावल और दवाइयां नहीं खरीदनी चाहिए।
बुधवार
भगवान विष्णु और गुरू देव को समर्पित गुरुवार के दिन टीवी, फ्रिज, मोबाइल, घर-दुकान और पीली चीजें खरीदना बहुत शुभ होता है। लेकिन इस दिन शीशा, कांच, छूरी-कैंची जैसी नुकीली चीजें नहीं खरीदनी चाहिए।
गुरुवार
मां लक्ष्मी और शुक्र ग्रह को समर्पित शुक्रवार के दिन ज्वेलरी, मेकअप, परफ्यूम और लग्जरी चीजें खरीदना शुभ होता है। लेकिन शुक्रवार को पूजा का सामान, अगरबत्ती या दीया-बत्ती नहीं खरीदना चाहिए।
शुक्रवार
शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित है। इस दिन झाड़ू, अनाज, तेल, चांदी और घरेलू उपकरण खरीदना शुभ होता है। लेकिन शनिवार को लकड़ी, नमक, चमड़ा और ज्यादा लोहा नहीं खरीदना चाहिए।
शनिवार
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
