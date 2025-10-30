By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 30, 2025
Health
भाप के पानी में
ये चीजें
मिलाएं, सर्दी-खांसी दूर भगाएं
भाप लेने की प्रक्रिया सर्दी-खांसी में राहत दिलाने में सहायक होती है। इसमें कुछ चीजें मिला लेने से जल्द आराम मिल सकता है।
सर्दी-खांसी
पानी में नमक मिलाने से नाक की भीड़ कम होती है और सांस लेना आसान होता है।
पुदीने की पत्तियां या ऑयल भाप में मिलाने से सांस की नली में सुकून मिलता है।
यूकेलिप्टस ऑयल एंटीबैक्टीरियल होता है और भाप में मिलाने से जल्दी आराम मिलता है।
लौंग का तेल भाप में मिलाने से गले की खराश और खांसी में फायदा होता है।
अदरक का रस भाप में मिलाने से नाक और गले की सूजन कम होती है।
पानी में तुलसी के पत्ते मिलाएं, इम्यूनिटी बूस्टर और वायरल संक्रमण से लड़ने में सहायक।
अजवाइन: नासिका मार्ग की सूजन कम करती है, खांसी में राहत देती है।
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
नोट
