By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 18, 2025

 Faith

नवरात्रि के 9 दिन किन-किन चीजों का भोग लगाएं?

नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। इस दिन उन्हें भोग में विशेष रूप से घी अर्पित करना चाहिए।

पहले दिन का भोग

नवरात्रि के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन मिश्री या फिर चीनी का भोग लगाने से माता प्रसन्न होकर सभी कामनाएं पूरा करती हैं।

दूसरे दिन का भोग

नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को पूजा के जरिए प्रसन्न करने के लिए साधक को उन्हें दूध से बनी चीजें जैसे खीर आदि अर्पित करनी चाहिए।

तीसरे दिन का भोग

चौथे दिन मां कुष्मांडा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन यदि देवी को प्रिय लगने वाले मालपुआ का भोग लगाया जाए तो उनकी शीघ्र ही कृपा प्राप्त होती है।

चौथे दिन का भोग

नवरात्रि के पांचवे दिन यदि आप मां स्कंदमाता की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको इस दिन उन्हें विशेष रूप से केले का भोग लगाना चाहिए।

5वें दिन का भोग 

 नवरात्रि के छठवें दिन मां कात्यायनी की विशेष पूजा की जाती है इस दिन देवी कात्यायनी को विशेष रूप से शहद का भोग लगाएं।

6वें दिन का भोग

 नवरात्रि के सातंवे दिन यदि आप मां कालरात्रि की विधि-विधान से पूजा करके उन्हें गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए।

7वें दिन का भोग

 नवरात्रि के आठवें दिन मां महागौरी की पूजा का विधान है। इस दिन नारियल या फिर नारियल से बनी चीजों को भोग के रूप में चढ़ाना शुभ माना जाता है। 

8वें दिन का भोग

नवरात्रि के नौवें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को हलवा-पूरी और चने का भोग लगाया जाए तो पूरे साल साधक के कार्य सफल और सिद्ध होते हैं।

9वें दिन का भोग

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

