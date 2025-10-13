By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 13, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
दूध के साथ कभी न खाएं ये चीजें
दूध कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। ये सेहत और हड्डियों के लिए काफी फायदेमंद होता है।
दूध
दूध में प्रोटीन, लैक्टोज, विटामिन्स होते हैं। लेकिन अगर आप इसे कुछ चीजों के साथ पी लें, तो ये नुकसानदायक हो सकता है।
नुकसानदायक
फ्रिज से निकालकर ठंडा दूध सीधा नहीं पीना चाहिए। उसे नॉर्मल या गर्म करके ही पीना चाहिए।
ठंडा दूध
पनीर खा रहे हैं, तो दूध पीने से बचें। पनीर काफी हैवी होता है और साथ में दूध पीना नुकसान करेगा।
पनीर
दूध और दही का कॉम्बिनेशन भी आपका पेट खराब कर सकता है। दही और दूध के बीच में 1 घंटे का गैप दें।
दही
खट्टे फल
दूध के साथ कभी भी खट्टे फल न खाएं। साइट्रिक एसिड से भरपूर ये फल आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाएंगे।
मछली
दूध और मछली खाना भी सेहत के लिए बुरा है। मछली और दूध का सेवन साथ करने से सफेद दाग हो सकते है।
कैसे पिएं दूध
दूध हमेशा गर्म करके पिएं। इसमें आप इलायची या फिर हल्दी डालकर पी सकते हैं। ये सेहत के लिए फायदेमंद होता है।
सोते समय मोजा पहनने से क्या होता है
Click Here