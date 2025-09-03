By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 03, 2025
Faith
श्राद्ध पक्ष में क्या नहीं खरीदना चाहिए?
पितृ पक्ष साल 2025 में 7 सितंबर से शुरू हो रहा है और 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितृ पक्ष का समापन होगा।
तिथि
पितृ पक्ष के दौरान तिथि के अनुसार पितरों का श्राद्ध किया जाता है। साथ ही जिन पूर्वजों के मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती उनका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जाता है।
पूर्वजों की तिथि
पितृपक्ष के दौरान हमें कुछ नियमों का पालन करने के लिए भी कहा जाता है, जैसे इस दौरान दाढ़ी-बाल नहीं कटवाने चाहिए।
नियम
इसके साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनको पितृ पक्ष के दौरान खरीदना सही नहीं माना जाता। चलिए इन चीजों के बारे में जानते हैं।
क्या न खरीदें
पितृपक्ष के दौरान दान का बड़ा महत्व है, इस दौरान नमक का दान कर सकते हैं। लेकिन नमक खरीदना इस समय सही नहीं माना जाता।
नमक
इसलिए श्राद्ध शुरू होने से पहले ही आपको नमक खरीद लेना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदने से बीमारियां आपको घर सकती हैं।
प्रभाव
पितृ पक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं, तो पितरों के साथ ही शनि देव भी कुपित हो जाते हैं। इसलिए गलती से भी इस दौरान सरसों का तेल न खरीदें।
सरसों का तेल
पितृपक्ष के दौरान झाडू भी नहीं खरीदना चाहिए। इसके आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसलिए श्राद्ध के दौरान झाडू खरीदने की गलती न करें।
झाड़ू
पितृ पक्ष के 15-16 दिनों में आपको वाहन और भूमि-भवन व आभूषण भी खरीदने से भी बचना चाहिए।
क्या न करें
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
