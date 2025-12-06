By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 06, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
पौष माह में क्या नहीं करना चाहिए?
हिंदू धर्म में पौष महीना धार्मिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। इस समय को सत्संग, पूजा-पाठ, दान और अच्छे काम करने का बेहतरीन अवसर माना जाता है।
पौष माह
इस साल पौष माह की शुरुआत 5 दिसंबर 2025 से हुई है, जो 3 जनवरी 2026 की पूर्णिमा तक चलेगा।
तिथि
मान्यता है कि इस माह गलत चीजों से दूर रहा जाए तो जीवन में शांति, खुशियां और सौभाग्य बढ़ता है। चलिए जाते हैं कि इस माह क्या नहीं करना चाहिए।
गलत चीजों से दूर
पौष माह में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना अशुभ माना जाता है।
धार्मिक अनुष्ठान
ऐसी मान्यता है कि इस माह में इन कार्यों का प्रभाव उल्टा पड़ सकता है और जीवन में परेशानियां आ सकती हैं।
परेशानियां
बिजनेस
इतना ही नहीं यह समय नया बिजनेस, निवेश या किसी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए सही नहीं माना जाता है।
आर्थिक नुकसान
ऐसे कार्य करने पर आर्थिक नुकसान या कठिनाइयां आ सकती हैं।
तेल मालिश ना करें
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष माह में तेल की मालिश करने से परहेज करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य या ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
क्रोध
पौष माह में संयमित रहना और सौम्य व्यवहार अपनाना बेहद जरूरी है। क्रोध या कठोर वाणी से रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
घर में कलावा कहां बांधना चाहिए?
Click Here