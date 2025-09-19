By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 19, 2025
Faith
नवरात्रि में क्या खरीदने से बरसता है मां का आशीर्वाद?
हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का खास महत्व होता है। यह पर्व मां दुर्गा को समर्पित होता है। इस साल नवरात्रि का प्रारंभ 22 सितंबर को सोमवार दिन से हो रहा है।
शारदीय नवरात्रि
हिंदू मान्यता के अनुसार इन 9 दिनों में देवी दुर्गा पृथ्वी पर वास करती हैं और अपने साधकों की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वर प्रदान करती हैं।
मान्यता
नवरात्रि के दौरान लोग माता को प्रसन्न करने के लिए तरह-तरह के उपाय करते हैं। आप नवरात्रि में कुछ शुभ चीजें घर लाकर भी माता को प्रसन्न कर सकते हैं।
क्या खरीदें
हिंदू मान्यता के अनुसार शंख में देवी-देवताओं की शक्ति और ऊर्जा समाहित रहती है और जब इसे बजाया जाता है तो चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा चारों फैलती है।
शंख
यदि नवरात्रि में शंख को घर में खरीद कर, उसको प्रतिदिन पूजा करके बजाया जाए, तो देवी दुर्गा की कृपा से कलह और कष्ट दूर होते हैं और सुख-समृद्धि प्राप्त होती है।
कलह और कष्ट दूर
नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन यदि श्रीयंत्र को घर में खरीद कर लाया जाए, इससे तो व्यक्ति को मां भगवती की कृपा से सुख-समृद्धि प्राप्त होती है।
श्रीयंत्र
मान्यता है कि श्रीयंत्र की प्रतिदिन पूजा करने से उसकी सारी आर्थिक दिक्कतें दूर होती हैं। साथ ही जीवन भर पैसों की कमी नहीं रहती है।
आर्थिक संकट
मोर पंख को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में मोर पंख लाने पर देवी सरस्वती ज्ञान का आशीर्वाद प्रदान करती हैं।
मोर पंख
हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में घर में तुलसी और केले का पौधा लाकर लगाना बेहद शुभ माना गया है। इससे कई वास्तु दोष खत्म होते हैं।
तुलसी और केला का पौधा
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
