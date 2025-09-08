By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 08, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
सुबह वर्कआउट करने से पहले क्या खाना चाहिए
आजकल लोग फिटनेस फ्रीक हो चुके हैं औआुर रोजाना जिम जाते हैं। कई लोग सुबह जिम करते हैं, तो कुछ शाम को।
वर्कआउट
कभी भी खाली पेट जिम करने की सलाह नहीं दी जाती है। खाली पेट वजन उठाने से पेट की नसें खिंच सकती हैं।
खाली पेट
ऐसे में सवाल उठता है कि सुबह वर्कआउट से पहले क्या खाएं। ऐसा क्या खाया जाये, तो हेल्दी हो और ज्यादा पेट भी भरा रहें।
क्या खाएं
सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपको मॉर्निंग वर्कआउट से पहले कार्ब्स और प्रोटीन युक्त आहार लेने हैं।
कौन से पोषक तत्व
ऐसे में आप दलिया खा सकते हैं। दलिया फाइबर-प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है।
दलिया
ओट्स
ओट्स भी जिम जाने से पहले खा सकते हैं। ओट्स हैवी नहीं होता और ये भी प्रोटीन युक्त होता है।
बनाना स्मूदी
झटपट कुछ बनाना है तो बनाना स्मूदी बनाएं। केले में ड्राई फ्रूट्स डालकर मिक्सी में पीस लें। केला पोटैशियम, आयरन, प्रोटीन युक्त होता है।
अंडा
अगर आप सुबह-सुबह अंडा खा सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा है। अंडे में खूब प्रोटीन होता है। अंडे का सफेद वाला हिस्सा ही खाएं।
एप्पल शेक
सेब में ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, काजू, पंपकिन सीड्स डालकर शेक बनाएं। इसे पीकर जिम करने जाएं। ये भी हेल्दी रहेगा।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
मोरिंगा पाउडर के फायदे और खाने का सही तरीका
Click Here