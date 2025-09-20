By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 20, 2025
नवरात्रि में चढ़े हुए नारियल का क्या करना चाहिए?
शक्ति की साधना के लिए नवरात्रि के पावन पर्व को सबसे उत्तम माना गया है। माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता पृथ्वी पर आती हैं।
पावन पर्व
दरअसल, नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घटस्थापना के साथ इसकी शुरुआत होती है।
घटस्थापना
इस दौरान एक नारियल रखकर कलश स्थापना की जाती है। इसके बिना पूजा फलदायी नहीं मानी जाती है।
नारियल रखा जाता है
लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि नवरात्रि के बाद नारियल का क्या करना चाहिए?
नवरात्रि के बाद क्या करें
देवी दुर्गा की पूजा में चढ़ाएं गये नारियल को आप पूरे परिवार के सदस्यों और अपने इष्टमित्रों को प्रसाद के रूप में बांट दें।
प्रसाद के रूप में बांटे
यदि नारियल सूख गया हो तो उसे किसी नदी या समुद्र आदि में प्रवाहित कर दें।
प्रवाहित करें
यदि पूजा में कोई नारियल फोड़ने के बाद खराब निकल जाए, तो मान्यता है कि नारियल के रूप में माता ने आपकी सारी विपदा को अपने ऊपर ले लिया है।
खराब नारियल
साथ ही इस नारियल को भूमि में दबा देना चाहिए।
भूमि में दबा दें
नवरात्रि के बाद कलश के नारियल को घर के मुख्य दरवाजे पर लाल कपड़े में लपेट कर बांध सकते हैं। इससे घर में हमेशा सुख-समृद्धि बनी रहती है।
उपाय
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
