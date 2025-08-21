By Mohit
PUBLISHED August 21, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

जडेजा, कोहली, गिल, बुमराह अर्जुन की बहन

क्रिकेटर रवींद्र जडेजा,  विराट कोहली और शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह बेहद पॉपुलर हैं तो वहीं मुंबई इंडियंस के अर्जुन तेंदुलकर अपनी खुद की पहचान बनाने में जुटे हुए हैं।

मशहूर

Source: Insta

क्रिकेटर तो मशहूर होते ही हैं मगर परिवारवाले भी चर्चा में रहते हैं। आज आपको चारों दिग्गजों की बहन कौन हैं और क्या करती हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।

आइए जानते हैं

Source: Insta

सबसे पहले बात शुभमन गिल की बहन की करते हैं। गिल की बहन का नाम शहनील है।

गिल की बहन

Source: Insta

शहनील सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। शहनील उम्र में शुभमन से 3 साल बड़ी हैं।

इन्फ्लुएंसर 

Source: Insta

जडेजा की बहन का नाम नयनाबा जाडेजा है। नयनाबा गुजरात की राजनीति में सक्रिय हैं।

जडेजा की बहन

Source: Insta

नयनाबा कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि जडेजा की वाइफ रिवाबा जाम नगर नॉर्थ सीट से बीजेपी विधायक हैं।

कांग्रेस पार्टी की नेता

Source: Insta

विराट कोहली की बहन का नाम भावना कोहली ढींगरा है। भावना बिजनेसवूमन है।

विराट की बहन

Source: Insta

भावना विराट के बिजनेस को संभालती हैं। भावना फैशन ब्रांड One8 Select और Wrogn के कामकाज को मैनेज करती हैं।

बिजनेसवुमन

Source: Insta

बुमराह की बहन जुहिका की बात करें तो वे कभी स्कूल टीचर थीं मगर अपने पेशे को बदलकर वे बतौर मेकअप आर्टिस्ट काम करती हैं।

बुमराह की बहन

Source: Insta

मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर अर्जुन तेंदलकर की बहन सारा पेशे से मॉडल हैं।

अर्जुन की बहन

Source: Insta

T20I में सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने वाले गेंदबाज

 Click Here