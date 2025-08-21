By Mohit
जडेजा, कोहली, गिल, बुमराह अर्जुन की बहन
क्रिकेटर रवींद्र जडेजा, विराट कोहली और शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह बेहद पॉपुलर हैं तो वहीं मुंबई इंडियंस के अर्जुन तेंदुलकर अपनी खुद की पहचान बनाने में जुटे हुए हैं।
क्रिकेटर तो मशहूर होते ही हैं मगर परिवारवाले भी चर्चा में रहते हैं। आज आपको चारों दिग्गजों की बहन कौन हैं और क्या करती हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।
सबसे पहले बात शुभमन गिल की बहन की करते हैं। गिल की बहन का नाम शहनील है।
शहनील सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। शहनील उम्र में शुभमन से 3 साल बड़ी हैं।
जडेजा की बहन का नाम नयनाबा जाडेजा है। नयनाबा गुजरात की राजनीति में सक्रिय हैं।
नयनाबा कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि जडेजा की वाइफ रिवाबा जाम नगर नॉर्थ सीट से बीजेपी विधायक हैं।
विराट कोहली की बहन का नाम भावना कोहली ढींगरा है। भावना बिजनेसवूमन है।
भावना विराट के बिजनेस को संभालती हैं। भावना फैशन ब्रांड One8 Select और Wrogn के कामकाज को मैनेज करती हैं।
बुमराह की बहन जुहिका की बात करें तो वे कभी स्कूल टीचर थीं मगर अपने पेशे को बदलकर वे बतौर मेकअप आर्टिस्ट काम करती हैं।
मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर अर्जुन तेंदलकर की बहन सारा पेशे से मॉडल हैं।
