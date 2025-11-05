By Vimlesh Kumar Bhurtiya
सांप में कौन सा जहर होता है, आपको आज तक नहीं पता होगा!
सांप जहरीला और डरावना प्राणी होता है। इसे देखते ही ज्यादातर लोगों की रूह कांपने लगती है।
सांप
सांप में जहर होता है और उसके काटने से किसी भी प्राणी की मौत हो सकती है यह आप भलीभांति जानते हैं।
काटने से हो जाती है मौत
लेकिन आपको आज तक यह नहीं पता होगा कि सांप में आखिर कौन सा जहर पाया जाता है।
सांप में कौन सा जहर होता है
सांप में कौन सा जहर होता है यह सवाल कई लोगों के मन में होगा। ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
जानिए
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अलग-अलग प्रजाति के सांप में मुख्य तौर पर तीन तरह का विष पाया जाता है। ये शरीर पर अलग-अलग तरीके से असर करता है।
पाए जाते हैं तीन तरह के जहर
यह जहर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी, पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है।
न्यूरोटॉक्सिन जहर
न्यूरोटॉक्सिन नामक यह जहर आमतौर पर कोबरा, करैत और वाइपर जैसे सांपों में पाया जाता है।
इन सांपों में मौजूद
यह जहर ब्लड वेसल्स (रक्त वाहिकाओं) को नुकसान पहुंचाता है, जिससे ब्लीडिंग, ऑर्गन फेल्योर और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार का जहर आमतौर पर रसेल वाइपर, टाइगर स्नेक और किंग कोबरा जैसे सांपों में पाया जाता है।
हेमोटॉक्सिन जहर
यह जहर टीश्यूज को डैमेज करता है। शरीर में जाने के बाद सूजन, दर्द और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार का जहर आमतौर पर रैटल स्नेक, बोआ कंस्ट्रक्टर और अजगर में पाया जाता है।
साइटोटॉक्सिक जहर
