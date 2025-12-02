By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED December 03, 2025
रांची में शतक जड़ने के बाद विराट कोहली की ODI रैंकिंग क्या है?
30 नवंबर रविवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची में खेले गए वनडे मैच में विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की।
विराट कोहली की शानदार बैटिंग
उन्होंने शानदार शतकीय पारी खेली।
शतकीय पारी
विराट कोहली ने 11 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 120 गेंदों में 135 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली।
135 रन ताबड़तोड़
इस शतक से पहले विराट कोहली के करियर को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे।
करियर को लेकर कयास
हालांकि, विराट ने अपने प्रदर्शन से साबित कर दिया कि वह आगे होने वाले वनडे मैचों के लिए भारतीय टीम में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
शानदार प्रदर्शन से खुली आगे की राह
रांची में शानदार शतकीय पारी के बाद विराट कोहली की वनडे रैंकिंग क्या है यह सवाल कई लोगों के मन में होगा।
वनडे रैंकिंग में कहां है विराट कोहली
ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
जानिए
आसीसी की ताजा जारी वनडे रैंकिंग्स में विराट कोहली 5वें स्थान पर हैं।
5वें स्थान पर किंग
मौजूदा समय में विराट कोहली के 725 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे रोहित शर्मा, डैरिल मिचेल, इब्राहम जादरान और शुभमन गिल से पीछे पांचवे नंबर पर मौजूद हैं।
725 रेटिंग पॉइंट्स
