By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED December 03, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

रांची में शतक जड़ने के बाद विराट कोहली की ODI रैंकिंग क्या है?

30 नवंबर रविवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची में खेले गए वनडे मैच में विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की।

विराट कोहली की शानदार बैटिंग

Pic Credit: Social Media

उन्होंने शानदार शतकीय पारी खेली।

शतकीय पारी

Pic Credit: Social Media

विराट कोहली ने 11 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 120 गेंदों में 135 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली।

135 रन ताबड़तोड़

Pic Credit: Social Media

इस शतक से पहले विराट कोहली के करियर को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे।

करियर को लेकर कयास

Pic Credit: Social Media

हालांकि, विराट ने अपने प्रदर्शन से साबित कर दिया कि वह आगे होने वाले वनडे मैचों के लिए भारतीय टीम में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

शानदार प्रदर्शन से खुली आगे की राह

Pic Credit: Social Media

रांची में शानदार शतकीय पारी के बाद विराट कोहली की वनडे रैंकिंग क्या है यह सवाल कई लोगों के मन में होगा।

वनडे रैंकिंग में कहां है विराट कोहली

Pic Credit: Social Media

ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।

जानिए

Pic Credit: Social Media

आसीसी की ताजा जारी वनडे रैंकिंग्स में विराट कोहली 5वें स्थान पर हैं।

5वें स्थान पर किंग

Pic Credit: Social Media

मौजूदा समय में विराट कोहली के 725 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे रोहित शर्मा, डैरिल मिचेल, इब्राहम जादरान और शुभमन गिल से पीछे पांचवे नंबर पर मौजूद हैं।

725 रेटिंग पॉइंट्स

Pic Credit: Social Media

ODI में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज

 Click Here