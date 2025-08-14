By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
दही हांडी में क्या-क्या होता है? जानें महत्व
कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के अलावा एक और उत्सव है, जो भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। यह पर्व है दही हांडी। इसे हर साल बड़ी धूम-धाम से मनाया जाता है।
दही हांडी का पर्व
गुजरात और महाराष्ट्र में मुख्य रूप से मनाया जाने वाला यह उत्सव कान्हा की लीलाओं से जुड़ा हुआ है।
कान्हा से जुड़ा उत्सव
श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन मनाए जाने वाला यह पावन उत्सव इस साल 16 अगस्त 2025, शनिवार के दिन मनाया जाएगा।
तिथि
यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं की खुशियों भरी यादों का जीवंत उत्सव है, जो हर भक्त के दिल को प्रेम और भक्ति की भावना से भर देता है।
जीवंत उत्सव
दही हांडी हमें सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों में भी जब हम एक साथ होते हैं, तो कोई भी बाधा हमारी राह में टिक नहीं सकती।
बाधाएं दूर
लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दही हांडी में क्या-क्या चीजें होती हैं। चलिए इस बारे में जानते हैं।
दही हांडी में क्या होता है
इस खास दिन एक बड़े से मिट्टी की हांडी में दूध, दही, मक्खन, फल, शहद आदि भर कर रस्सियों की मदद से एक ऊंचे स्थान पर लटका दिया जाता है।
सामान
इस हांडी को फोड़ने के लिए प्रशिक्षित नौजवानों की टोली एक दूसरे के कंधों पर खड़े होते हुए अंत मटकी तक पहुंचने का प्रयास करती है।
मटकी फोड़ने का प्रयास
मटकी फोड़ने वाली मंडली को तमाम जगह पर विशेष पुरस्कार भी दिया जाता है।
पुरस्कार मिलता है
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
पेड़ों पर कलावा बांधने से क्या होता है, जानें किस दिन बांधे?
Click Here