भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का वजन कितना है?

भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा इन दिनों अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में हैं।

रोहित शर्मा

Pic Credit: Social Media

उन्होंने टी-20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है।

संन्यास

Pic Credit: Social Media

कयास लगाए जा रहे थे कि रोहित शर्मा की फिटनेस ठीक नहीं है, इसलिए शायद उन्हें वनडे टीम में के लिए भी ना चयनित किया जाए।

वनडे टीम में चयनित ना होने के कयास

Pic Credit: Social Media

हालांकि, हाल ही में हुए यो-यो टेस्ट में रोहित शर्मा ने अच्छा प्रदर्शन किया है।

यो-यो टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन

Pic Credit: Social Media

रोहित शर्मा की लंबाई कितनी है और उनका वजन कितना है, ऐसे सवाल भी लोगों के दिमाग में तैरते रहते हैं।

रोहित शर्मा से जुड़े सवाल

Pic Credit: Social Media

ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।

जानिए कितना है वजन?

Pic Credit: Social Media

रोहित शर्मा के वजन की जानकारी अगर आप गूगल करें तो उनका वजन 72 किलोग्राम बताता है।

72 किलोग्राम

Pic Credit: Social Media

गूगल के अनुसार, रोहित शर्मा का कद 5 फीट 9 इंच है।

रोहित की लंबाई 

Pic Credit: Social Media

ध्यान रहे वजन समय और खानपान के अनुसार बढ़ता-घटता रहता है। ऐसे में मौजूदा समय में रोहित शर्मा का सही वजन कितना है यह जानकारी सामने नहीं आई है। हाल ही में वे काफी फिट नजर आए हैं।

नजर आए हैं फिट

Pic Credit: Social Media

