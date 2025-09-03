By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sep 03, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का वजन कितना है?
भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा इन दिनों अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में हैं।
रोहित शर्मा
उन्होंने टी-20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है।
संन्यास
कयास लगाए जा रहे थे कि रोहित शर्मा की फिटनेस ठीक नहीं है, इसलिए शायद उन्हें वनडे टीम में के लिए भी ना चयनित किया जाए।
वनडे टीम में चयनित ना होने के कयास
हालांकि, हाल ही में हुए यो-यो टेस्ट में रोहित शर्मा ने अच्छा प्रदर्शन किया है।
यो-यो टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन
रोहित शर्मा की लंबाई कितनी है और उनका वजन कितना है, ऐसे सवाल भी लोगों के दिमाग में तैरते रहते हैं।
रोहित शर्मा से जुड़े सवाल
ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
जानिए कितना है वजन?
रोहित शर्मा के वजन की जानकारी अगर आप गूगल करें तो उनका वजन 72 किलोग्राम बताता है।
72 किलोग्राम
गूगल के अनुसार, रोहित शर्मा का कद 5 फीट 9 इंच है।
रोहित की लंबाई
ध्यान रहे वजन समय और खानपान के अनुसार बढ़ता-घटता रहता है। ऐसे में मौजूदा समय में रोहित शर्मा का सही वजन कितना है यह जानकारी सामने नहीं आई है। हाल ही में वे काफी फिट नजर आए हैं।
नजर आए हैं फिट
