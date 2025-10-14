By Dheeraj Pal
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है?
भारत में ट्रेनें न केवल सफर का सबसे किफायती साधन हैं, बल्कि देश के करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा भी हैं।
किफायती साधन
भारतीय रेलवे ने कई हाई-स्पीड ट्रेनें चलाई हैं। इनमें से एक है वंदे भारत एक्सप्रेस।
वंदे भारत एक्सप्रेस
लेकिन क्या आप जानते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है।
ट्रेन की स्पीड
वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे द्वारा तेज, आरामदायक और आधुनिक यात्रा के लिए विकसित एक सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन है।
आरामदायक
ये ट्रेनें उन्नत रेल प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे की ओर भारत के बढ़ते कदम का प्रतीक हैं।
प्रतीक
इन ट्रेनों में रिक्लाइनिंग सीटें, जीपीएस-आधारित सिस्टम और ऑन-बोर्ड वाई-फाई जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं।
सुविधाएं
वंदे भारत एक्सप्रेस की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे (किमी/घंटा) है।
टॉप स्पीड
हालांकि औसत स्पीड 80-96 किमी/घंटा के बीच रहती है, जो रेलवे ट्रैक की स्थिति पर निर्भर करती है।
औसत स्पीड
नई दिल्ली-वाराणसी रूट पर यह 96.37 किमी/घंटे की औसत स्पीड से 771 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है।
रूट
हजरत निजामुद्दीन-रानी कमलापति रूट पर 95.89 किमी/घंटे की औसत स्पीड इसे दूसरी सबसे तेज वंदे भारत बनाती है।
अन्य रूट
