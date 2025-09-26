By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 26, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
किंग कोबरा सांप की स्पीड कितनी है?
किंग कोबरा की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में होती है।
खतरनाक सांप
भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक किंग कोबरा पाया जाता है और टॉप विषैले सांपों में शुमार है।
कहां पाया जाता है
इसके अलावा कोबरा अपनी स्पीड के लिए भी जाना जाता है। चलिए कोबरा से जुड़े कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं।
दिलचस्प बातें
कोबरा जितनी तेज प्लेन सतह पर भागता है, उतनी ही तेज उबड़-खाबड़ रास्तों पर चलता है। यहां तक कि पानी में गोता भी लगा सकता है।
खासियत
अगर दुनिया के सबसे तेज भागने वाले सांपों की बात करें तो नंबर एक साइडविंडर आता है। एक तरीके का पिट वाइपर स्नेक है।
सबसे तेज भागने वाला सांप
यह साउथ वेस्ट अमेरिका और मेक्सिको के तमाम हिस्सों में पाया जाता है। यह करीब 29 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग सकता है।
स्पीड
वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किंग कोबरा की बात करें तो यह 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग सकता है।
किंग कोबरा की स्पीड
एक इंसान की औसत रनिंग स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे होती है।
रनिंग औसत
इस लिहाज से किंग कोबरा की स्पीड इंसान से ज्यादा है। हालांकि उम्र, फिटनेस इत्यादि के लिहाज से कुछ इंसानों की स्पीड और ज्यादा भी हो सकती है।
इंसान से भी तेज स्पीड
कोबरा की औसत आयु 20 साल की होती है। वहीं, सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रहने वाली सांपों की बात करें तो अजगर करीब 30 साल तक जिंदा रहता है।
कब तक रहते हैं जिंदा
ये हैं दुनिया की 10 सबसे जहरीली मकड़ियां
Click Here