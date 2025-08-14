By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 14, 2025
इंसानी छींक की स्पीड कितनी होती है?
छींक आना एक सामान्य शारीरिक क्रिया है, जो हमें हेल्दी रखने में मदद करती है।
सामान्य प्रक्रिया
यह हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है और यह संकेत देती है कि हमारा शरीर बाहरी अवरोधकों के खिलाफ सही तरह से काम कर रहा है।
इम्यून सिस्टम का हिस्सा
हालांकि, बार-बार और बहुत ज्यादा छींक आना किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। वैसे छींक आने की कई वजहें होती हैं।
बार-बार छींक आना
कई बार लोगों को लाइट सेंसिटिविटी की वजह से धूप में आने से छींक आने लगती है।
छींक की कई वजहें
लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानी छींक की स्पीड कितनी है। क्योंकि यह अचानक और काफी तेजी से आती है। चलिए इस बारे में जानते हैं।
छींक की स्पीड
छींक आने पर पूरे शरीर को झटका लगता है।
झटका लगता है
कई बार जब हम छींकते तो मुंह और नाक से जो हवा बाहर निकलती है, उसका वेग 160 किलोमीटर प्रति घंटे का होता है।
स्पीड
जबकि एक छींक हवा में 100000 कीटाणु स्प्रेड कर सकती है।
कीटाणु स्प्रेड
छींक आते समय शरीर में कंपन होता है और आंखें बंद हो जाती हैंष छींक के बाद हम अक्सर ताजगी महसूस करते हैं।
ताजगी महसूस
सिर में हल्कापन लगने लगता है। लेकिन कई बार जब वायरस या फ्लू से पीड़ित होते हैं तो भी छींक आती है।
सिर में हल्कापन
