By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 10, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
कितनी होती है चीते की स्पीड?
चीता एक घातक और तेज रफ्तार वाला जानवर है।
घातक जानवर
यह धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीते की स्पीड कितनी है।
चीते की स्पीड
चीते की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रतिघंटा हो सकती है।
अधिकतम गति
आमतौर पर यह 100 से 112 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार में दौड़ता है।
रफ्तार
उसैन बोल्ट ने लंदन ओलिंपिक में 100 मीटर की रेस 9.58 सेकेंड में पूरी की थी। लेकिन चीता इसी दूरी को 5.95 सेकेंड में पूरी करता है। यानी बोल्ट से दोगुनी ज्यादा गति।
तुलना
हैरानी की बात ये है कि चीता अपनी अधिकतम गति में सिर्फ 1 मिनट ही दौड़ सकता है।
1 मिनट
इसी दौरान उसे अपने शिकार को ढेर करना होता है।
शिकार
चीता सिर्फ तीन सेकेंड में करीब 100 किमी प्रतिघंटा की गति हासिल कर सकता है।
3 सेकेंड में स्पीड
इतने ही समय में इसे घटाकर 22 किलोमीटर प्रतिघंटा कर सकता है।
खासियत
अजगर का वजन कितना होता है?
Click Here