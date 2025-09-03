By Vimlesh Kumar Bhurtiya
कितनी होती है एक IAS ऑफिसर की सैलरी?

भारत में आईएएस अधिकारी बनना लाखों युवाओं का सपना होता है। हर साल लाखों उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा देते हैं, ताकि वे इस प्रतिष्ठित पद को पा सकें।

भारतीय प्रशासनिक सेवा

एक आईएएस अधिकारी के काम, जीवनशैली और वेतन को लेकर आम लोगों में हमेशा उत्सुकता बनी रहती है।

लोगों के मन में उत्सुकता

बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि एक आईएएस अधिकारी को कितनी सैलरी मिलती है। आइए इस बारे में जानते हैं।

आईएएस अधिकारी की सैलरी कितनी होती है?

भारत में आईएएस अधिकारियों का वेतन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार तय होता है।

वेतन का निर्धारण

वेतन में बेसिक सैलरी के अलावा कई भत्ते (अलाउंसेज) भी शामिल होते हैं। इनमें महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA), अन्य विशेष भत्ते आदि शामिल होते हैं।

सैलरी में ये भत्ते भी शामिल

एक नए आईएएस अधिकारी को शुरुआत में 56,100 रुपये प्रति माह की बेसिक सैलरी मिलती है। 

शुरुआती सैलरी

सभी भत्तों को मिलाकर उनका कुल शुरुआती वेतन लगभग 1 लाख रुपये प्रति माह तक पहुंच जाता है।

एक लाख हो जाती है कुल सैलरी

एक आईएएस अधिकारी की सैलरी उनके अनुभव, पदोन्नति  और पोस्टिंग के अनुसार बढ़ती रहती है।

सैलरी में बढ़ोत्तरी

करियर के उच्चतम स्तर यानी कैबिनेट सचिव जैसे शीर्ष पद पर एक आईएएस अधिकारी का वेतन 2,50,000 रुपये प्रति माह तक हो सकता है।

उच्चतम सैलरी

