प्रेमानंद महाराज का असली नाम क्या है?
मौजूदा समय में प्रेमानंद जी महाराज चर्चा में बने हुए हैं।
प्रेमानंद महाराज
उन पर रामभद्राचार्य ने विवादित टिप्पणी की थी, जिसके कारण सुर्खियों में हैं।
विवादित टिप्पणी
प्रेमानंद महाराज के लाखों शुभचिंतक, प्रशंसक और भक्त हैं।
प्रेमानंद महाराज के भक्त
सोशल मीडिया पर भी उन्हें ज्यादातर लोग सुनते हैं।
सोशल मीडिया पर लोकप्रिय
ना सिर्फ प्रेमानंद महाराज की बातों को सुनते हैं, बल्कि उनका ज्यादातर लोग अनुसरण भी करते हैं।
विचारों का अनुसरण
प्रेमानंद महाराज के बारे में लोगों में कई तरह की जिज्ञासाएं भी हैं।
जिज्ञासाएं
ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि उनका वास्तविक नाम क्या है और जन्म कब और कहां हुआ था।
क्या है उनका वास्तविक नाम?
प्रेमानंद महाराज का वास्तविक नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है।
अनिरुद्ध कुमार पांडे
उनका जन्म सरसौल ब्लॉक, अखिरी गांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश में सन 1972 में हुआ।
कानपुर में हुआ था जन्म
जानकारी के लिए बता दें कि प्रेमानंद महाराज का पूरा परिवार भगवान के प्रति समर्पित रहा है।
भगवान के प्रति समर्पित रहा है परिवार
