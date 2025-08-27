By Vimlesh Kumar Bhurtiya
प्रेमानंद महाराज का असली नाम क्या है?

मौजूदा समय में प्रेमानंद जी महाराज चर्चा में बने हुए हैं।

उन पर रामभद्राचार्य ने विवादित टिप्पणी की थी, जिसके कारण सुर्खियों में हैं।

प्रेमानंद महाराज के लाखों शुभचिंतक, प्रशंसक और भक्त हैं।

सोशल मीडिया पर भी उन्हें ज्यादातर लोग सुनते हैं।

ना सिर्फ प्रेमानंद महाराज की बातों को सुनते हैं, बल्कि उनका ज्यादातर लोग अनुसरण भी करते हैं।

प्रेमानंद महाराज के बारे में लोगों में कई तरह की जिज्ञासाएं भी हैं। 

ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि उनका वास्तविक नाम क्या है और जन्म कब और कहां हुआ था।

प्रेमानंद महाराज का वास्तविक नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है।

उनका जन्म सरसौल ब्लॉक, अखिरी गांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश में सन 1972 में हुआ।

जानकारी के लिए बता दें कि प्रेमानंद महाराज का पूरा परिवार भगवान के प्रति समर्पित रहा है। 

