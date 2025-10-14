By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 14, 2025
ट्रेन में कंबल और बेडशीट चुराने पर क्या मिलती है सजा?
भारत में रोजाना लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन का सबसे आसान और सस्ता जरिया है।
ट्रेन से सफर
कोई जनरल कोच में यात्रा करता है तो कोई एसी वाले डिब्बे में अपनी सीट रिजर्व करवाता है।
कोच
एसी कोच की बात करें, तो इसमें यात्रियों को कई सुविधाएं मिलती है। जैसे कि सफर के दौरान यात्रियों चादर और कंबल जरूर मिलता है।
एसी कोच
रेलवे की तरफ से टिकट के साथ ही ये मुफ्त सुविधा यात्रियों को दी जाती है।
नियम
हालांकि कुछ यात्री इसका फायदा उठाकर ये चीजें अपने बैग में रख लेते हैं और घर ले जाते हैं।
घर ले चले जाते हैं
जो लोग इन चीजों की चोरी करते हैं, उनके लिए रेलवे की तरफ से सख्त नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान भी रखा गया है।
चोरी पर सजा
अगर कोई ट्रेन में यात्रा के बाद चादर या फिर कंबल अपने साथ लेकर जाता है तो रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1966 के तहत उसे सजा हो सकती है या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है।
जुर्माना
पहली बार ट्रेन से सामान चुराने पर एक साल तक की जेल या फिर एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
जेल और जुर्माना
वहीं अगर दूसरी बार ट्रेन से सामान चोरी करते हुए पकड़े गए तो सजा पांच साल तक हो सकती है और भारी जुर्माना भी वसूला जा सकता है।
दूसरी बार चोरी
