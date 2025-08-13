By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 13, 2025
लेटेस्ट ICC रैंकिंग में रोहित शर्मा का जलवा, विराट इस नंबर पर
रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट की खबरों के बीच एक और अपडेट सामने आया है।
रोहित और विराट
रोहित शर्मा आईसीसी की ताजा जारी वनडे रैंकिंग में दुनिया के दूसरे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बन गए हैं।
दूसरे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज
रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के बाबर आजम को पीछे छोड़कर यह उपलब्धि हासिल की है।
बाबर आजम को छोड़ा पीछे
मौजूदा समय में रोहित शर्मा के 756 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे दूसरे स्थान पर हैं। बाबर आजम के 751 पॉइंट्स हैं।
756 रेटिंग पॉइंट्स
विराट कोहली की बात करें तो उनकी रैंकिंग में कोई तब्दीली नहीं आई है।
विराट कोहली उसी स्थान पर
वे पहले भी वनडे क्रिकेट में चौथे स्थान पर बने हुए थे और अब भी उसी स्थान पर मौजूद हैं।
दुनिया के चौथे सर्वश्रेष्ठ ओडीआई बैटर
विराट कोहली के मौजूदा समय में 736 रेटिंग पॉइंट्स हैं।
कोहली के रेटिंग पॉइंट्स
आईसीसी की ताजा जारी वनडे रैंकिंग में दुनिया के टॉप-5 बल्लेबाज की बात करें तो पहले स्थान पर शुभमन गिल हैं।
शुभमन गिल नंबर वन
दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा, तीसरे स्थान पर बाबर आजम और चौथे स्थान पर विराट कोहली हैं। सूची में पांचवे स्थान पर न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल हैं।
टॉप-5 में ये नाम भी शामिल
