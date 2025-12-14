By Vimlesh Kumar Bhurtiya
ताजमहल का पुराना नाम क्या है?
ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है।
ताजमहल
यह भारत के आगरा शहर में स्थित है।
आगरा में स्थित
इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था।
बेगम की याद में
सफेद संगमरमर से बनी इस इमारत को भले ही आज ताजमहल के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका पुराना नाम यह नहीं था।
पुराना नाम
ताजमहल का पुराना नाम क्या था यह सवाल अब आपके दिमाग में कौंधने लगा होगा।
सवाल
ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
जानिए जवाब
जब मुमताज की कब्र को दफनाया जा रहा था तब शाहजहां ने इसका नाम 'रऊजा-ए-मुन्नवरा' नाम रखा था।
शाहजहां ने रखा था ये नाम
रऊजा-ए-मुन्नवरा ही ताजमहल का पुराना और पहला नाम है।
यही था पुराना नाम
बाद में इसका नाम बदलकर ताजमहल रख दिया गया जो अब पूरी दुनिया में मशहूर है।
पूरी दुनिया में ताजमहल से मशहूर
