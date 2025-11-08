By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 08, 2025
पाकिस्तान का राष्ट्रीय पुष्प क्या है?
भारत का राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में तो आप जानते ही होंगे।
भारत के प्रतीक
भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय पशु बाघ है।
ध्वज, पक्षी और पशु
भारत का राष्टीय पुष्प कमल का फूल है।
राष्ट्रीय पुष्प
पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के भी अपने निशान और प्रतीक हैं।
पाकिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक
भारत का राष्ट्रीय पुष्प तो कमल है लेकिन पाकिस्तान का क्या है?
राष्ट्रीय पुष्प क्या है?
पाकिस्तान का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, यह बात अगर नहीं जानते तो हम आपको इसके बारे में बताते हैं।
जानिए
पाकिस्तान का राष्ट्रीय पुष्प भारत में हर जगह देखने को मिल ज्यादा है।
भारत में हर जगह
हम चमेली की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पुष्प चमेली है।
चमेली
चमेली का फूल सफेद रंग का होता है। यह दुनिया के तमाम देशों में पाया जाता है।
आसानी से उपलब्ध
