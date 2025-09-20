By Dheeraj Pal
धरती की सबसे महंगी चीज कौन सी है? जानिए कीमत

दुनिया में एक से बढ़कर एक महंगी चीजें मौजूद हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है।

महंगी चीजें

लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी चीज कौन सी है? चलिए इस बारे में जानते हैं।

सबसे महंगी चीज

दुनिया की सबसे महंगी चीज है एंटीमैटर। इसके एक ग्राम की कीमत इतनी ज्यादा है कि उतनी कई देशों की जीडीपी भी नहीं है।

एंटीमैटर

एंटीमैटर एक प्रति पदार्थ है। सबसे हैरानी की बात ये है कि इसके एटम के भीतर की हर चीज उल्टी होती है।

प्रति पदार्थ

इसे ऐसे समझिए, जैसे सामान्य एटम में पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।

इलेक्ट्रॉन्स

वहीं, एंटीमैटर एटम में नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।

पॉजिटिव चार्ज

आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का ईंधन है, जिसका इस्तेमाल स्पेसशिप और विमानों में किया जाता है।

इस्तेमाल

ये पदार्थ प्रकृतिक रूप से कहीं नहीं मिलता। इसे लैब में तैयार किया जाता है। यही वजह है कि ये बहुत ज्यादा महंगा होता है।

लैब में होता है तैयार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ग्राम एंटीमैटर की कीमत करीब 62.5 ट्रिलियन डॉलर आंकी गई है। 

कीमत

