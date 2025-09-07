By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 07, 2025
श्राद्ध पक्ष में कौवे का बार-बार आवाज लगाने का क्या अर्थ है?
पितृपक्ष के दौरान कई परंपराएं निभाई जाती हैं। इनमें से एक है पंचबिल। श्राद्ध करते समय पांच जगह भोजन के अंश निकाले जाते हैं, जिसे पंचबलि कहते है।
परंपराएं
इसे पहली बलि गाय के लिए, दूसरी बलि कुत्ते के लिए, तीसरी बलि कौवे के लिए और चौथी बलि देवताओं के लिए और पांचवीं बलि चीटियों के लिए निकाली जाती है।
कौवे के लिए बलि
पितृपक्ष में कौवे का बड़ा महत्व है। इसे यम का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध के दिन कौआ निकाले गये भोग को खाकर संतुष्ट हो जाए, तो पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं।
कौवे का महत्व
कौआ को पितृदूत माना गया है। पितरों के लिए किया जाने वाला श्राद्ध कागबलि के बगैर अधूरा होता है।
पितृदूत
इतना ही नहीं पितृपक्ष में कौआ का दिखना या घर में बार-बार आना या आवाजें निकला कई बातों का संकेत देता है।
आवाजें निकालना
पितृपक्ष में यदि कौआ घर में बार-बार आकर आवाज लगाए, तो इसे पितरों की तरफ से भेजा गया संकेत माना जाता है।
पितरों का संदेश
वहीं,घर की मुंडेर, बालकनी या दरवाजे पर सुबह-सुबह कौआ बोले, तो इसे किसी अतिथि के आगमन का संकेत माना जाता है।
सुबह-सुबह कौआ का बोलना
जबकि पितृपक्ष में घर के उत्तर दिशा में कौवे का बार-बार बोलना शीघ्र ही धन की प्राप्ति का संकेत माना जाता है।
उत्तर दिशा में कौआ बोलना
यदि अचानक से आपके आसपास ढेर सारे कौवे जमा होने लगें, तो भविष्य में आपके जीवने से जुड़े बड़े बदलाव का संकेत देता है।
बदलाव का संकेत
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
