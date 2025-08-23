By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 23, 2025
सांप अधिकतम कितने साल तक जिंदा रह सकता है?
दुनिया के सबसे डरावने जीवों में सांप का नाम अवश्य आता है।
सांप
आपके आसपास कभी सांप दिख जाए तो रूह कांप जाती है।
कांप जाती है रूह
सांप के बारे में लोगों में कई तरह की भ्रांतियां और सवाल भी हैं।
भ्रांतियां और सवाल
कई लोग यह जानना चाहते होंगे कि आखिर सांप कितने साल तक जिंदा रह सकता है।
कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं सांप?
ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि सांप की औसत आयु क्या होती है।
क्या होती है औसत आयु?
किसी भी सांप की आयु इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस प्रजाति का है और कहां रहता है।
प्रजाति और रहवास पर निर्भरता
ज्यादातर सांपों की औसत आयु 5 से 15 वर्ष के बीच होती है।
इतनी होती है सांपों की औसत आयु
हालांकि, कुछ सांप 15 वर्ष से अधिक भी जिंदा रह सकते हैं। अजगर सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रहने वाले सांपों में एक हैं।
सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रहता है अजगर
अजगर प्रजाति के सांप 25 से 40 वर्ष की उम्र तक जिंदा रह सकते हैं।
25 से 40 वर्ष तक रह सकते हैं जिंदा
