By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
दुनिया की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है?
भारत की सबसे लंबी ट्रेन ‘रुद्रास्त्र’ है। इस मालगाड़ी की कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर है और इसमें 354 वैगन लगे हुए हैं।
देश की लंबी ट्रेन
इसे 7 इंजन मिलकर खींचते हैं। ‘रुद्रास्त्र’ गंजख्वाजा स्टेशन से चलकर लगभग 200 किलोमीटर दूर गढ़वा रोड तक पहुंची और 5 घंटे में यह सफर तय किया।
खासियत
ये तो रही भारत की सबसे लंबी ट्रेन, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? चलिए इस बारे में जानते हैं।
दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन
दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन का खिताब आस्ट्रेलिया में चलने वाली द ऑस्ट्रेलियन बीएचपी आयरन ओर है। यह भी मालगाड़ी है।
नाम
द ऑस्ट्रेलियन बीएचपी आयरन ओर ट्रेन की लंबाई 7.3 किलोमीटर है।
लंबाई
इसमें 682 डिब्बे लगे हैं। इस ट्रेन की लंबाई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें 22 एफिल टावर समा सकते हैं।
कुल कितने डिब्बे
इतनी लंबी ट्रेन को खींचने के लिए 4 या 6 नहीं बल्कि 8 इंजन लगे हैं। पूरी ट्रेन में 5648 पहिए लगे हैं। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में दर्ज है।
कुल पहिए
द ऑस्ट्रेलियन बीएचपी आयरन ओर न केवल दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है बल्कि, यह विश्व की सबसे भारी रेलगाड़ी भी है और इसका वजन एक लाख टन से ज्यादा है।
भारी ट्रेन
द ऑस्ट्रेलियन बीएचपी आयरन ओर ट्रेन का इस्तेमाल लौह अयस्क की ढुलाई के लिए होता है। इसलिए इसे बीएचपी आयरन ओर ट्रेन कहा जाता है।
क्यों पड़ा नाम
यह मालगाड़ी कुल 99734 टन लौह अयस्क ढोती है। BHP ने 21 जून 2001 को इस ट्रेन को शुरू किया था।
अन्य खासियत
लाल किले पर किसने दिया था सबसे लंबा भाषण?
Click Here