क्या इंसानों के बराबर होती है बंदरों की आयु?
इस धरती पर हजारों प्रजातियों के जीव निवास करते हैं, जिनमें से बंदर भी एक है।
बंदरों की अपनी विशेष प्रवृत्ति होती है। यह जीव उछल कूद करने में सबसे आगे होता है।
बंदरों को इंसानों के सबसे नजदीक का प्राणी माना जाता है।
ऐसे में यह भी कई लोग कयास लगाते हैं कि बंदर तो इंसानों के बराबर उम्र तक जिंदा रहते होंगे।
क्या यह बात सही है। आखिर बंदर कितने साल तक जीवित रहते हैं, यह एक बड़ा सवाल है।
ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि बंदरों की औसत आयु क्या होती है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बंदर इंसानों के बराबर जीवित नहीं रह सकते।
जानकारी के मुताबिक, बंदरों की औसत आयु 20 से 25 साल होती है। ज्यादातर बंदर 20 साल की उम्र तक वृद्ध हो जाते हैं।
कुछ खास प्रजातियों के बंदर 20 साल से अधिक जीते हैं। इनकी औसत आयु 27 वर्ष होती है। बंदरों की एक खास प्रजाति गिनी बबून होती है जो औसतन 37 साल तक जिंदा रहती है।
