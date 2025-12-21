By Vimlesh Kumar Bhurtiya
कप्तान सू्र्यकुमार यादव की ICC टी-20 रैंकिंग क्या है?
टी-20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है।
टी-20 विश्व कप टीम की घोषणा
इस टीम में सूर्यकुमार यादव को कप्तान बनाया गया है।
सूर्या होंगे कप्तान
सूर्यकुमार यादव न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टी-20 सीरीज में भी कप्तान होंगे।
न्यूजीलैंड सीरीज में भी कैप्टन
बीते कुछ महीनों से सूर्यकुमार यादव लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं।
खराब फॉर्म में हैं सूर्या
उनके बल्ले से बड़े स्कोर नहीं बन रहे हैं।
नहीं निकले रहे बड़े स्कोर
एक समय था जब सूर्यकुमार यादव दुनिया के नंबर वन टी-20 बल्लेबाज थे।
दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज
लेकिन अब उनकी खराब फॉर्म के कारण रैंकिंग में गिरावट आई है।
रैंकिंग में गिरावट
आईसीसी द्वारा जारी की गई ताजा टी-20 रैंकिंग में सूर्यकुमार यादव 10वें नंबर पर हैं।
10वें स्थान पर हैं सूर्या
मौजूदा समय में सूर्यकुमार यादव के 669 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे दुनिया के 10वें सर्वश्रेष्ठ टी-20 बल्लेबाज हैं।
669 रेटिंग पॉइंट्स
