कप्तान सू्र्यकुमार यादव की ICC टी-20 रैंकिंग क्या है?

टी-20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है।

टी-20 विश्व कप टीम की घोषणा

Pic Credit: Social Media

इस टीम में सूर्यकुमार यादव को कप्तान बनाया गया है।

सूर्या होंगे कप्तान

Pic Credit: Social Media

सूर्यकुमार यादव न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टी-20 सीरीज में भी कप्तान होंगे।

न्यूजीलैंड सीरीज में भी कैप्टन

Pic Credit: Social Media

बीते कुछ महीनों से सूर्यकुमार यादव लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं।

खराब फॉर्म में हैं सूर्या

Pic Credit: Social Media

उनके बल्ले से बड़े स्कोर नहीं बन रहे हैं।

नहीं निकले रहे बड़े स्कोर

Pic Credit: Social Media

एक समय था जब सूर्यकुमार यादव दुनिया के नंबर वन टी-20 बल्लेबाज थे।

दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज

Pic Credit: Social Media

लेकिन अब उनकी खराब फॉर्म के कारण रैंकिंग में गिरावट आई है।

रैंकिंग में गिरावट

Pic Credit: Social Media

आईसीसी द्वारा जारी की गई ताजा टी-20 रैंकिंग में सूर्यकुमार यादव 10वें नंबर पर हैं।

10वें स्थान पर हैं सूर्या

Pic Credit: Social Media

मौजूदा समय में सूर्यकुमार यादव के 669 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे दुनिया के 10वें सर्वश्रेष्ठ टी-20 बल्लेबाज हैं।

669 रेटिंग पॉइंट्स

Pic Credit: Social Media

