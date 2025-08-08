By Dheeraj Pal
दुनिया का आखिरी शहर कौन सा है?
दुनिया में कुल 195 देश है। हर देश में सैकड़ों शहर बसे हुए हैं, जिनकी अपनी-अपनी खासियत होती है।
कुल देश
लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का अंतिम शहर कौन सा है?
अंतिम शहर
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जेंटीना के उशुआइया शहर को दुनिया का अंतिम शहर भी कहा जाता है।
उशुआइया शहर
उशुआइया अर्जेंटीना के टिएरा डेल फ्यूगो राज्य की राजधानी है।
राजधानी
मार्शल पर्वत माला और बीगल चैनल के बीच में स्थित शहर से अंटार्कटिका की दूरी सिर्फ 1000 किलोमीटर है। इसे ही अंटार्कटिका का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है।
दूरी
यह अर्जेंटीना का सबसे दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यहीं पर साउथ अमेरिका का अंत हो जाता है। दुनिया के अंतिम छोर पर स्थित है।
साउथ अमेरिका का अंत
यह पर्यटन का केंद्र है और यहां पर भी पर्यटन स्थलों पर अंग्रेजी बोली जाती है।
भाषा
गर आप दुनिया के नक्शे पर देखें तो यह आखिरी पोस्ट या किसी चौकी की तरह काम करता है।
आखिरी पोस्ट
19वीं सदी में जब केप हॉर्न के जरिए अंटार्कटिका की खोज हुई थी, तभी उशुआइया को दुनिया के आखिरी शहर के रूप में चिन्हित किया गया था।
खोज
यहां पर एक कैदियों का म्यूजियम भी है, जो कि दुनियाभर में मशहूर है।
कैदियों का म्यूजियम
