भारत में पाई जाने वाली सभी दालों के नाम

भारत के लगभग हर घर में दाल बनाई और खाई जाती है। कई तरह की दालों की यहां पैदावार होती है।

दाल

कई लोग सभी दालों के नाम नहीं जानते लेकिन उन्हें खाना पसंद करते हैं। चलिए आज आपको सभी दालों से मिलवाते हैं।

क्या है नाम

ज्यादातर घरों में अरहर की दाल बनाई जाती है। पीले रंग की इस दाल को टूर के नाम से भी जाना जाता है।

अरहर (टूर) दाल

मूंग की दाल हरे रंग की होती है और ये खड़ी भी आती है। खड़ी मूंग भिगोकर खाई जाती है और इसकी दाल-खिचड़ी भी बनती है।

मूंग दाल

चने की दाल भी लोग बड़े चाव से खाते हैं। चने की दाल थोड़ी मोटी और पीले रंग की होती है।

चना दाल

उड़द दाल

उड़द की दाल काले रंग की होती है। उड़द से उसकी खिचड़ी और दाल दोनों बनाई जाती है।

मसूर दाल

मसूर की दाल काले और लाल रंग की होती है। काली वाली खड़ी मसूर कही जाती है और लाल वाली बिना छिलका दाल कहलाती है।

राजमा

भारत में राजमा भी खूब खाया जाता है। इसे किडनी बीन्स भी कहा जाता है। 

चना

खड़े चने को काबुली चना या छोला कहा जाता है। लोग इसकी सब्जी और मसाले वाली दाल बनाते हैं।

कौन सी दाल खाई

ये सभी तरह की दालों के नाम है। आप बताइये इनमें से आपने कितनी दाल खाई हैं।

