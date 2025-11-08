By Vimlesh Kumar Bhurtiya
क्या होता है QR कोड का फुल फॉर्म, कितने भी होशियार हों नहीं बता पाएंगे

आज के समय में क्यू आर कोड का बड़ी संख्या में प्रयोग हो रहा है।

क्यू आर कोड

यह एक तरह का बारकोड होता है, जो जानकारी को डिजिटल रूप में स्टोर करता है।​

बारकोड

क्यू आर कोड काले और सफेद बॉक्सों के पैटर्न से बना होता है।​

काले और सफेद बॉक्सों का पैटर्न

इसमें टेक्स्ट, वेबसाइट लिंक, कॉन्टैक्ट, पेमेंट जानकारी जैसी चीजें रखी जा सकती हैं।​

इन चीजों में आता है काम

यह कोड ऑनलाइन पेमेंट, टिकट, मार्केटिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग आदि में उपयोग होता है।​

प्रमुख उपयोग

​आज के समय में यह डिजिटल ट्रांजेक्शन का अहम हिस्सा बन गया है।​

ट्रांजेक्शन का अहम हिस्सा

क्यू आर कोड का ​फुल फॉर्म- "क्विक रिस्पॉन्स कोड है।​"

ये होता है फुल फॉर्म

बता दें कि इसे पहली बार 1994 में जापान की कंपनी Denso Wave ने बनाया था।​

जापान की कंपनी ने बनाया था

​स्मार्टफोन कैमरा या QR स्कैनर ऐप से इसे आसानी से पढ़ा जा सकता है।​

इन डिवाइसों से किया जा सकता है स्कैन

