PVR में खूब देखी होंगी फिल्में, इसकी फुल फॉर्म सुनकर लगेगा झटका
फिल्में मनोरंजन का सबसे सरल साधन है। किसी भी जॉनर की फिल्म देख लेने से मूड अच्छा हो जाता है और थिएटर में मूवी देखने का मजा अलग है।
फिल्म देखने के लिए टिकट बुक करते समय आप देखते होंगे कि आखिर पीवीआर कौन सा है या फिर कहां जाकर फिल्म देखें।
लेकिन क्या आपने कभी PVR की फुल फॉर्म सुनी है। पीवीआर की फुल फॉर्म सुनकर आपको हंसी जरूर आएगी।
वैसे तो पीवीआर सुनने या बोलने में काफी स्टाइलिश और कूल साउंड करता है। असल में इसका फुल फॉर्म है- प्रिया विलेज रोडशो।
वर्तमान में पीवीआर के मालिक अजय बिजली है। साल 1978 में अजय बिजली के पिता द्वारा पीवीआर को स्थापित किया गया था।
अजय के पिताजी अमृतसर ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक थे और सिनेमा हॉल भी चलाना शुरू किया। कंपनी की शुरुआत दक्षिण दिल्ली में प्रिया सिनेमा के नाम से हुई।
प्रिया सिनेमा की अपार सफलता के बाद इसका नाम पीवीआर पड़ा, जो असल में प्रिया विलेज रोडशो है। ये भारत की सबसे बड़ी थिएटर चेन है।
पीवीआर का मेन ऑफिस हरियाणा के गुरुग्राम में है। यही से कंपनी अपने सभी सिनेमा हॉल्स को मैनेज करती हैं।
