By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 21, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
खुद को होशियार कहने वाले भी नहीं बता पाएंगे ARMY का फुल फॉर्म
आर्मी शब्द से आप सब वाकिफ होंगे। हर देश की अपनी अलग-अलग आर्मी होती है।
आर्मी
आर्मी को देश की आन-मान और शान माना जाता है।
देश की शान
आर्मी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द Armata से हुई है।
आर्मी शब्द की उत्पत्ति
इस शब्द का अर्थ Armed force यानी सशस्त्र बल होता है।
सशस्त्र बल
आर्मी को हिेंदी में सेना कहा जाता है।
हिंदी में कहते हैं सेना
आर्मी में अंग्रेजी के चार लेटर होते हैं। हर लेटर का अपना-अलग मतलब है।
चार लेटर का शब्द
आर्मी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी।
आर्मी का फुल फॉर्म
ऐसे में आप जान लीजिए कि आर्मी का फुल फॉर्म "Alert Regular Mobility Young" होता है।
ये होता है आर्मी का फुल फॉर्म
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत की आर्मी यानी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक मानी जाती है।
भारत की सेना
दुनिया की 5 सबसे खूबसूरत क्रिकेटर, तस्वीरें देख थम जाएंगी नजरें
Click Here