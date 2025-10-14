By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
हॉस्टल और PG में क्या अंतर है?
अक्सर छात्र पढ़ाई के लिए दूसरे दूर शहरों में जाते हैं। इसके लिए उन्हें किसी पीजी या हॉस्टल में कमरा लेना पड़ता है।
पीजी बनाम हॉस्टल
लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि पीजी और हॉस्टल में क्या अंतर हैं। चलिए इस बारे में जानते हैं।
अंतर
पीजी का फुल फॉर्म पेइंग गेस्ट है। यह किराये के कमरे जैसा होता है।
पेइंग गेस्ट
निजी मकान मालिक या प्रॉपर्टी मैनेजर अपने घर में या प्रॉपर्टी में खाली कमरों को पीजी के तौर पर देते हैं।
खाली कमरा
इसमें किरायेदार एक कमरे में मकान मालिक के साथ या स्वतंत्र रूप से रहते हैं। पीजी के नियम हॉस्टल की तुलना में कम सख्त होते हैं।
तुलना
यहां भोजन, बिजली या इंटरनेट के लिए एक्सट्रा भुगतान करना पड़ सकता है। यह कॉलेज से कुछ दूरी पर हो सकता है। लोकेशन और सुविधाएं चुनने की स्वतंत्रता ज्यादा होती है।
ज्यादा स्वतंत्रता
हॉस्टल की तुलना में पीजी में कम पाबदियां लगाई जाती हैं। बच्चे को पहली बार बाहर भेजना काफी भावुक फैसला हो सकता है।
पाबदियां
हॉस्टल की बात करें, तो आमतौर पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अन्य शैक्षणिक संस्थान हॉस्टल की आवासीय सुविधा उपलब्ध कराते हैं।
हॉस्टल
हॉस्टल में सख्त नियम-कायदों (जैसे आने-जाने का समय, भोजन का समय आदि) और अनुशासन को प्राथमिकता दी जाती है।
अनुशासन
हॉस्टल में सुविधाएं एक निश्चित शुल्क में शामिल होती हैं। यह कॉलेज परिसर के अंदर या नजदीक होता है, जिससे ट्रैवलिंग टाइम और खर्च बचता है।
अन्य खासियत
इन देशों में मिलती है सबसे ज्यादा छुट्टियां
Click Here