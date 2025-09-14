By Deepali Srivastava
लाल, हरी, पीली शिमला मिर्च में क्या अंतर होता है
शिमला मिर्च की सब्जी हर घर में बनाई और खाई जाती है। ये काफी फायदेमंद और खाने में टेस्टी लगती है।
शिमला मिर्च तीन रंगों में आती है। हरी, लाल या पीली। तीनों ही रंगों की शिमला मिर्च भारत में आती है।
हरे रंग वाली शिमला मिर्च कम पकी हुई होती है। इसका स्वाद हल्का सा कड़वा और तीखा होता है।
हरी शिमला मिर्च में कैलोरी कम और फायबर की मात्रा ज्यादा होती है। इसे ज्यादातर लोग खाते हैं।
हरी से ज्यादा पकी हुई अवस्था वाली पीली शिमला मिर्च होती है। ये पिज्जा वगैरह में डाली जाती है।
पीली शिमला मिर्च स्वाद में हल्की मीठी और क्रंची होती है। इसमें विटामिन सी की मात्रा खूब होती है।
लाल शिमला मिर्च सबसे ज्यादा पकी हुई अवस्था में होती है। ये स्वाद में थोड़ी मीठी और जूसी होती है।
लाल शिमला मिर्च में विटामिन ए, सी, बीटा कैरोटीन होता है। ये आंखों, स्किन और इम्यूनिटी के लिए बेस्ट होता है।
आप हरी, पीली या लाल कोई भी शिमला मिर्च खा सकते हैं। तीनों ही सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं।
