कोबरा और किंग कोबरा में क्या अंतर है?
दुनिया में सांपों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। इन्हीं में से कोबरा और किंग कोबरा भी है। चलिए जानते हैं कि दोनों में क्या फर्क है।
कोबरा और किंग कोबरा
कोबरा मांसाहारी होते हैं और वे अपने शिकार जैसे कि चूहे, छिपकलियां, और मेंढक को पूरा निगल जाते हैं। वे अक्सर चूहों की तलाश में घरों में भी घुस जाते हैं।
कोबरा
जब कोबरा को खतरा महसूस होता है तो वो अपनी गर्दन की पसलियों और ढीली त्वचा को फैलाकर अपना खास फन बनाते हैं। इससे उन्हें बड़ा और डरावना दिखने में मदद मिलती है।
खतरा महसूस
अपनी रक्षा के लिए कोबरा अपने जहर को 10 फीट तक दूर तक फेंक सकते हैं।
10 फीट तक फेंक सकते हैं जहर
कोबरा की लंबाई 10 से 13 फीट होती है. ये खतरा होने पर काफी बढ़ भी सकता है।
कोबरा की लंबाई
किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप होता है। इसकी लंबाई 18 फीट तक हो सकती है।
किंग कोबरा
किंग कोबरा ज्यादातर दूसरे सांप को खाते हैं। जिनमें रैट स्नेक, पिट वाइपर और यहां तक कि और कोबरा भी शामिल हैं।
ज्यादा खतरनाक
इसी वजह से इसका साइटिफिक नेम ओफियोफैगस हन्ना है। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अपने अंडों के लिए घोंसला बनाता है।
घोंसला बनाता है
मादा कोबरा पत्तियों और टहनियों का उपयोग करके एक टीले जैसा घोंसला बनाती है और अंडों को शिकारियों से बचाने के लिए उन पर बैठती है।
मादा कोबरा
किंग कोबरा को दुनिया के सबसे बुद्धिमान सांपों में से एक माना जाता है। वे इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं और अगर खतरा महसूस न हो तो हमला नहीं करते।
बुद्धिमान सांप
