By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 21, 2025
5 और 7 स्टार होटल में क्या अंतर होता है
कही भी घूमने का प्लान बनता है, तो हम सबसे पहले अच्छा होटल बुक करने की खोज में लग जाते हैं।
होटल
होटल कितना अच्छा है इसका अनुमान हम उसकी रेटिंग से लगाते हैं। जैसे 1, 2,3,4 या 5।
फाइव स्टार होटल
लेकिन कुछ होटल 5 से ज्यादा 7 स्टार रेटिंग वाले होते हैं। इन होटलों में सभी तरह की सुविधाएं मौजूद होती हैं।
लग्जरी होटल
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है 5 और 7 स्टार होटल में क्या अंतर होता है। चलिए आपको बताते हैं।
अंतर क्या है
5 सितारा होटल में सभी सुविधाएं जैसे स्पा, जिम, स्विमिंग पूल, लॉन्ड्री, आयरनिंग, शू पॉलिश, पिलो चुनने का ऑप्शन होता है।
5 स्टार होटल
साफ-सफाई
5 स्टार होटल में हाइजीन का खास ख्याल रखा जाता है। साथ ही यहां गेस्ट सर्विस प्रीमियम होती।
फूड सर्विस
5 स्टार होटल में आपको ब्रेकफास्ट कॉम्प्लिमेंट्री होता है। इसमें फूड बुफेट भी होता है।
7 स्टार होटल
7 स्टार होटल ज्यादा ही लग्जरी माना जाता है। यहां आपको सोच से ज्यादा सुंदरता, हाइजीन और चीजें मिलेंगी।
सुविधाएं
यहां पर रेन शॉवर, जकूजी, रोल्स रॉयस या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, गेस्ट के लिए स्पेशल सरप्राइज होता है।
रॉयल एक्सपीरियंस
7 स्टार होटल में ठहरना खुद में एक रॉयल फील देता है। बस ये होटल थोड़े महंगे ज्यादा होते हैं।
