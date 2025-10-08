By Dheeraj Pal
किंग कोबरा के अंडे का रंग कैसा होता है?
किंग कोबरा सबसे ज्यादा जहरीले सांप माने जाते हैं। ये एशिया के मूल निवासी है।
जहरीला सांप
एक पूर्ण विकसित किंग कोबरा पीला, हरा, भूरा या काला होता है।
कोबरा का रंग
किंग कोबरा को एक उग्र और आक्रामक सांप माना जाता है और इसकी लंबाई और आकार इसे एक विस्मयकारी रूप देते हैं।
आक्रामक सांप
किंग कोबरा के घातक दांत लगभग 0.5 इंच (8 से 10 मिलीमीटर) लंबे होते हैं। क्योंकि वे ऊपरी जबड़े से जुड़े होते हैं, उन्हें छोटा होना पड़ता है।
लंबाई
किंग कोबरा का औसत आकार 10 से 12 फीट होता है, लेकिन यह 18 फीट (5.4 मीटर) तक पहुंच सकता है।
लंबाई
किंग कोबरा दक्षिण पूर्व एशिया में रहते हैं। वे घने या खुले जंगल, बांस के झोंपड़ियों, आसन्न कृषि क्षेत्रों और घने मैंग्रोव दलदल में धाराओं को पसंद करते हैं।
कहां रहते हैं
इनके जीवन की अवधि के बारे में बात करें, तो किंग कोबरा लगभग 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। प्रजनन आमतौर पर जनवरी से अप्रैल तक होता है।
जीवन अवधि
किंग कोबरा अंडे देने वाली प्रजाति होती हैं। एक दिन में 10 से 30 अंडे दे सकते हैं।
कितने अंडे
कोबरा के अंडे का रंग अगर पीला होगा तो वह नर है, तो वहीं मादा अंडे धारीदार होते हैं।
अंडों का रंग
