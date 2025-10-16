कितने साल तक जिंदा रह सकता है हाथी?

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
इस दुनिया में लाखों जानवर हैं, जो अलग-अलग प्रकार की आकृति रखते हैं।
हाथी अपनी विशालकाय आकृति के लिए जाना जाता है।
हाथी के आने से कई लोग डर जाते हैं। हाथी में ताकत बहुत होती है।
हाथी के बारे में लोगों के मन में सवाल भी बहुत से होते हैं।
कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि हाथी कितने साल तक जिंदा रहता है।
अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि हाथी की औसत उम्र क्या है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाथी की औसत आयु 60 से 70 वर्ष है।
हाथी की औसत आयु उसके भौगोलिक परिक्षेत्र पर भी निर्भर करती है।
अफ्रीकन हाथी की औसत आयु 60 से 70 साल होती है, जबकि एशियाई हाथी 70 से 80 साल तक जीवित रह सकता है।
